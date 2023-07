24 Heures de Spa - Laurens Vanthoor en lutte pour la victoire à 6 heures de l'arrivée

À six heures de l'arrivée, deux Audi R8 LMS Evo et deux Porsche 911 GT3-R sont en bagarre directe pour la victoire. Les quatre voitures ne sont séparées que par douze secondes. Parmi celles-ci, la Porsche Manthey EMA N°92 de Laurens Vanthoor, quatrième à trois secondes du podium. Une dizaine de voitures sont encore dans le même tour que le leader et peuvent logiquement encore viser la victoire. On retrouve notamment Maxime Martin, 7e aux côtés entre autres de Valentino Rossi sur la BMW M4 GT3 N°46 WRT, juste devant Gilles Magnus et Fred Vervisch sur l'Audi R8 LMS Evo N°11 du Comtoyou Racing. L'équipe gembloutoise est par ailleurs solidement attachée à une place sur le podium en Gold Cup et en Silver Cup avec respectivement l'Audi N°21 de Maxime Soulet et Nicolas Baert et l'Audi N°12 de Sam Dejonghe. Troisième place en Pro-Am pour Jean Glorieux sur l'Audi R8 LMS Evo N°888 du CSA Racing. Abandon pour Sarah Bovy à la suite d'une sortie de route de son équipière Doriane Pin sur la Lamborghini Huracan N°83 Iron Dames tandis que Baptiste Moulin (Lamborghini VSR N°60) et Ulysse De Pauw (Ferrari AF Corse N°50) clôturent le classement après différents accidents et problèmes mécaniques. (Belga)