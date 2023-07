Challenger Pro League - Lommel a vendu Agustin Anello au Sparta Rotterdam

Arrivé dans le Limbourg en 2019 à 17 ans, Anello a fait ses débuts dans l'équipe première en 2021. Entre-temps, il a disputé 42 matches au cours desquels il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. En très grande forme la saison dernière, l'Américain a trouvé le chemin des filets à six reprises en 18 matches et a offert quatre assists. En milieu de saison, Anello a été prêté à l'Hajduk Split, avec lequel il est devenu vice-champion de Croatie. Après treize matches, la période de location de l'ailier a pris fin et le Sparta l'a acheté définitivement à Lommel. Les Kasteelheren prêtent également Koki Saito à Lommel depuis l'été 2022 et jusqu'en juin 2024. L'année dernière, le Sparta avait fait l'acquisition définitive d'Arno Verschueren après un prêt de l'écurie limbourgeoise. Le club a terminé le dernier championnat à une belle sixième place. (Belga)