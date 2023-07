Championnat de Belgique de cyclisme - Soudal Quick-Step Devo Team championne de Belgique du contre-la-montre par équipes

Chez les élites dames, Lotto Dstny, qui a bouclé les 24 km en 31:54 (45,12 km/h de moyenne), a été la seule équipe à descendre sous les 32 minutes. Groupe DD-Isorex a pris la deuxième place à 50 secondes et Carbonbike Giordana est monté sur la dernière marche du podium (32.57). La course chez les juniors garçons a été extrêmement serrée. Avia-Rudyco a couvert les 24 km en 29:15, à une moyenne de 49,21 km/h. Acrog-Tormans a terminé à 4 secondes et Crabbe Toitures à huit secondes. Chez les débutants, le titre est revenu à Acrog-Tormans, qui a parcouru les 21 km en 27.33. Avia-Rudyco CT (27:55,) et Van Moer Logistics (28:16) ont complété le podium. (Belga)