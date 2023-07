Circui franco-belge - Le Circuit franco-belge reprogrammé le 28 septembre

(Belga) Après l'annulation du Circuit franco-belge (1.Pro) en date du 28 juin pour des raisons organisationnelles, le club du Cazeau-Pédale de Templeuve, organisateur de la course hennuyère, avait demandé le report de la course à la fin septembre. L'UCI a validé la demande. Le Circuit franco-belge se déroulera le 28 septembre entre Tournai et le Mont-de-L'Enclus.