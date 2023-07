Des images venues d'ailleurs pour promouvoir le tourisme aux Philippines

L'agence de publicité DDB Philippines qui a produit la vidéo a présenté ses excuses dimanche pour les images "totalement inappropriées" figurant dans celle-ci, et montrant par exemple des rizières en terrasse d'Indonésie et des dunes de sable du Brésil ou des Emirats arabes unis. La vidéo faisait partie du programme de promotion "Love the Philippines", lancé le 27 juin et qui a coûté au gouvernement 900.000 dollars. C'est un bloggeur philippin très populaire, Sass Rogando Sasot, qui a révélé la chose sur Facebook. Des analyses effectuées par l'équipe Fact Check (vérification de faits) de l'AFP ont confirmé que la vidéo incluait des images montrant des sites du Brésil, d'Indonésie, de Suisse et des Emirats arabes unis. En présentant ses excuses, l'agence DDB, qui dit que c'est elle qui avait payé pour la production de la vidéo, a reconnu avoir utilisé des photos de stock, sans avoir "vérifié suffisamment soigneusement" l'origine des photos. Le ministère du Tourisme a retiré la vidéo de sa page Facebook. Il a également assuré avoir "de façon répétée demandé à DDB de confirmer que toutes les images utilisées dans les présentations audio-visuelles de la campagne étaient bien originales et leur propriété". "A chaque fois, DDB nous a assuré que c'était bien le cas", a-t-il ajouté. Le tourisme, une industrie clé pour les Philippines, a souffert des années Covid, et le gouvernement cherche à le faire repartir. L'an dernier, 2,7 millions de touristes sont venus aux Philippines, 68% de moins qu'en 2019, selon l'Organisation mondiale du Tourisme de l'ONU. (Belga)