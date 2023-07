DP World Tour - Le Néo-Zélandais Daniel Hillier remporte le British Masters

(Belga) Grâce à un dernier tour de 66 coups, le Néo-Zélandais Daniel Hillier a remporté in extremis le British Masters de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 3,5 millions de dollars, dimanche sur le parcours par-72 du The Belfry golf-club à Sutton Coldfield, en Angleterre.