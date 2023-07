Euro U21 2023 - L'Angleterre et l'Ukraine dans le dernier carré après avoir sorti le Portugal et la France

À Koutaïssi, les Anglais ont poursuivi leur parcours sans faute en écartant le Portugal grâce à l'unique but d'Anthony Gordon (34e). L'attaquant de Newcastle a assuré aux siens une place en demi-finale, aux dépens du dernier adversaire des Belges défaits lors de la phase de poules dans le groupe A (2-1). Cette qualification anglaise est synonyme de qualification olympique pour les trois autres équipes qui constituent le dernier carré. En effet, trois tickets olympiques étaient distribués lors de cet Euro. L'Angleterre ne participant pas aux Jeux Olympiques, Israël, l'Espagne et l'Ukraine sont assurés de leur présence à Paris en 2024. En effet, l'Ukraine a créé la surprise en éliminant les Bleuets dans l'arène de Cluj. Après l'ouverture du score de Cherki (19e), Sudakov a inscrit un doublé, d'abord sur pénalty (32e) puis de plein jeu (44e) pour mettre l'Ukraine aux commandes. Wahi a crû égaliser en fin de match (81e), mais son but a été annulé et Bondarenko a infligé le coup de grâce aux Français quelques minutes plus tard (86e). En demi-finale, Israël affrontera l'Angleterre à Batoumi mercredi à 18h00 (heure belge). L'Espagne affrontera ensuite l'Ukraine à 21h00 à Bucarest. La finale se jouera le 8 juillet entre les vainqueurs de ces deux confrontations, à Batoumi. (Belga)