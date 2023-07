F1 - GP d'Autriche - Max Verstappen remporte son 7e Grand Prix de la saison en Autriche

Parti en pole position, Verstappen a été très peu inquiété sur le circuit du Red Bull Ring. Troisième après un passage au stand au 25e tour, le double champion du monde en titre a repris la tête du Grand Prix au 35e tour pour ne plus lâcher. Le pilote de 25 ans a ainsi signé son septième succès de la saison, le 42e de sa carrière, permettant à Red Bull de poursuivre son sans-faute avec neuf victoires en autant de Grand Prix cette saison. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 2e, et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 3e après être parti en 15e position, ont complété le podium devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 4e, et le Britannique Lando Norris (McLaren), 5e. Au classement du championnat, Verstappen conforte sa première place avec 229 points devant Perez, 2e avec 148 points, et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 6e du Grand Prix, qui reste 3e avec 129 points. Le prochain rendez-vous de la saison est programmé le dimanche 9 juillet avec le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Le Grand Prix de Belgique est prévu le dimanche 30 juillet à Spa-Francorchamps. (Belga)