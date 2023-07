Frappes aériennes israéliennes près de Homs en Syrie

"L'ennemi israélien a mené des frappes aériennes depuis le nord-est de Beyrouth, ciblant certains points dans les alentours de la ville de Homs", a indiqué la source militaire, relayée par SANA. La défense aérienne syrienne a intercepté quelques missiles dans la campagne au nord de Homs, selon l'agence, la source militaire faisant état de pertes "matérielles". Le 14 juin, Israël avait mené un autre raid aérien dans les environs de Damas, blessant un soldat syrien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un organisme établi au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources à travers la Syrie, les frappes avaient alors visé "des dépôts d'armes appartenant à des combattants pro-iraniens et ont causé un incendie". Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Israël commente rarement ces frappes au cas par cas, mais affirme vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes. (Belga)