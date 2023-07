Grave accident de la circulation à Antoing

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche soir, vers 21h15, qu'un accident de la circulation s'était produit à Péronnes, dans l'entité d'Antoing. Les faits se sont déroulés à une des sorties de la chaussée de la Sucrerie, une voie rapide faisant la liaison entre Gaurain (Tournai) et Hollain (Brunehaut). Venant de la caserne de Tournai, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, un SMUR, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. L'accident s'est produit dans la descente permettant de rejoindre la route de St-Druon, proche de l'ancien arsenal des pompiers d'Antoing. "Pour une raison inconnue un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de sa voiture. Après avoir effectué une embardée, le véhicule a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, qui était seul, a dû être désincarcéré", expliquait peu après 22h00 le lieutenant Harold Vaeskens qui a dirigé l'intervention. Après avoir été extrait des tôles de sa voiture, le chauffeur, un homme âgé de 40 à 50 ans, a été pris en charge par les urgentistes du SMUR. La victime a été transférée dans un état grave au service des urgences du ChWapi de Tournai. La bretelle où s'est produit l'accident est toujours fermée à la circulation. (Belga)