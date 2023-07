Israël va acquérir 25 nouveaux avions de combat américains F-35

"Le ministère de la Défense achètera au total 25 F-35 au gouvernement américain, qui seront fabriqués par l'entreprise Lockheed Martin", portant à 75 le nombre d'appareils exploités par l'armée de l'air israélienne, précise le communiqué. L'accord, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars (environ 2,7 milliards d'euros), est financé par des fonds d'aide américains, selon la même source. Israël est le seul pays du Moyen-Orient à posséder des F-35, considérés comme les avions de chasse les plus performants sur le marché actuellement. "Ce nouvel accord assurera la poursuite de la coopération entre les entreprises américaines et les industries de défense israéliennes dans la production de pièces d'avion", poursuit le communiqué. Le géant américain Lockheed Martin avait livré à Israël en décembre 2016 les deux premiers F-35 dans le cadre d'une commande de 50 appareils. L'armée s'est félicitée en 2018 d'avoir mené les "premières frappes opérationnelles au monde avec un F-35", sans toutefois détailler les cibles. L'annonce intervient quelques heures après qu'Israël a indiqué avoir mené des frappes aériennes en Syrie "en réponse au tir d'un missile anti-aérien depuis la Syrie vers le territoire israélien plus tôt dans la nuit". "Les avions de combat ont visé d'autres cibles dans la région", a ajouté l'armée. Israël a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011, la plupart visant des cibles iraniennes ou du Hezbollah. (Belga)