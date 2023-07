Les surplus européens poussent les prix de l'électricité en-dessous de zéro en Belgique

Il s'agit des prix que les fournisseurs d'énergie et les grands consommateurs, tels que les entreprises à forte consommation d'énergie, ont payé hier/samedi pour l'électricité livrée aujourd'hui/dimanche ("day ahead"). À partir de 4 heures du matin, ils étaient négatifs et le resteront jusqu'à 19 heures, à l'exception de l'heure comprise entre 12 heures et 13 heures, où l'électricité est gratuite (0,00 euros). Le prix atteint un creux entre 15 et 16 heures, c'est à ce moment-là que les clients reçoivent jusqu'à 120 euros par mégawattheure qu'ils prélèvent sur le réseau. Par conséquent, le prix moyen pour l'ensemble de la journée est également négatif: -2,35 euros par mégawattheure. Selon le négociant en énergie Matthias Detremmerie, la faiblesse des prix est due à un concours de circonstances. "Il ne fait pas trop chaud, il y a beaucoup de soleil et un peu de vent", explique-t-il. Cela se traduit par un surplus d'électricité dans toute l'Europe un dimanche de vacances. "D'habitude, nous nous débarrassons de notre surplus d'électricité par l'intermédiaire des pays voisins, mais aujourd'hui, ces derniers aggravent la situation", explique M. Detremmerie. Il fait référence aux Pays-Bas, où le prix day-ahead pour aujourd'hui/dimanche est indiqué à -500 euros par mégawattheure plusieurs heures durant. Les prix day-ahead pour demain/lundi sont à nouveau légèrement plus élevés. Ce n'est qu'entre 14 et 16 heures qu'on observe des tarifs négatifs limités (-4,99 et -1,04 euros par MWh). Le prix moyen s'établit à 58,38 euros par mégawattheure. (Belga)