L'Italie commémore l'effondrement du glacier Marmolada dans les Dolomites

Le 3 juillet 2022, un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes qui culmine à 3.300 mètres, s'était effondré. Quelque 63.300 mètres cubes de glace ont dévalé la montagne, atteignant des vitesses de 80 mètres par seconde. Cette avalanche de glace et de roches avait emporté plusieurs cordées réalisant l'ascension de ce glacier. Neuf Italiens et deux Tchèques avaient perdu la vie. Huit personnes avaient été blessées. Le glacier avait été fragilisé par le réchauffement climatique ainsi que par des températures record enregistrées l'année dernière en Italie, 10°C au sommet de la Marmolada la veille de la catastrophe. Les fortes chaleurs ont accéléré sa fonte et l'eau s'est accumulée sous la calotte glaciaire, la rendant instable. L'enquête sur la cause de l'effondrement se poursuit, mais la piste d'une éventuelle négligence de la part des autorités a été abandonnée le mois dernier. Des analyses ont démontré que l'accident était imprévisible. Une décision logique, estime l'alpiniste expérimenté Reinhold Messner. Si les montagnards les plus aguerris pouvaient suspecter que le glacier aurait pu s'effondrer à un moment, personne n'était en mesure de déterminer une échéance précise, a expliqué M. Messner au quotidien La Repubblica. Âgé de 78 ans et connu pour ses ascensions des plus hauts sommets du monde, parfois sans assistance en oxygène, le vétéran a rappelé que le risque zéro n'existait pas en montagne. (Belga)