Météo - Soleil et nuages se partageront le ciel de dimanche après-midi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit une alternance d'éclaircies et de passages nuageux pour ce dimanche après-midi. Le temps restera généralement sec. Le soleil sera plus généreux à la côte mais le vent y sera désagréable. Les maxima seront compris entre 17° ou 18° en Hautes­ Fagnes et 22° ou 23° en plaine. Le vent d'ouest à ouest­-sud­-ouest sera modéré, et assez fort en bord de mer où les rafales atteindront jusqu'à 50 ou 60 km/h.