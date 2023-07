MXGP - Victoire du Français Romain Febvre au GP de Lombok

Pardo, deuxième de la seconde manche, marque autant de points que Febvre (47) et maintient son avance de 103 points sur le Français au championnat du monde (562 et 459). Troisième des deux courses, le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) monte sur la 3e marche du podium du Grand Prix. Il pointe au 5e rang du championnat (360) derrière l'Espagnol Ruben Fernandez (Honda), 5e dimanche (415), et le Suisse Jeremy Seewer, 4e à Lombok (414). Aucun Belge n'a pris le départ dimanche dans le Grand Prix MXGP. (Belga)