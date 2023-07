Porsche Supercup - Benjamin Paque 11e en Autriche

En s'élançant respectivement depuis la 10e et 12e place, les pilotes belges Ghislain Cordeel et Benjamin Paque ont vécu une course assez agitée au coeur du peloton de la Porsche Supercup. La preuve, Benjamin Paque pointait au 16e rang dans le deuxième tour avant de remonter jusqu'à la dixième place à la mi-course (18 tours). C'est finalement à la 11e place qu'il a terminé, faisant mieux que lors de l'ouverture du championnat, à Monaco, où il avait terminé à la 15e place. Ghislain Cordeel n'a pas su exploiter sa 10e place sur la grille en terminant à la 17e place. La course a été remportée par le Danois Bastian Buus. Il occupe désormais la tête du championnat à égalité avec le Britannique Harry King avec 42 points. Benjamin Paque est 14e avec 7 points alors que Ghislain Cordeel est 19e avec deux unités. La prochaine course aura lieu le 9 juillet à Silverstone, en Angleterre. (Belga)