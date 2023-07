Rock Werchter - Des problèmes techniques n'ont pas empêché Muse de clôturer la journée en force

Le chanteur Matthew Bellamy était en train de chanter "The Knights of Cydonia" lorsque son micro s'est brusquement coupé, poussant le groupe à quitter la scène. Muse est toutefois rapidement réapparu, son chanteur fracassant alors une guitare, comme il en a régulièrement l'habitude en concert. Avant Muse, la plaine de Werchter avait notamment pu bouger samedi avec Oscar en the Wolf, Fred again.., Sofi Tukker ou encore Paolo Nutini. La 47e édition du plus grand festival rock et pop du pays se terminera dimanche. A l'affiche: Arctic Monkeys, Christine and the Queens ou encore Queens of the Stone Age. (Belga)