Rock Werchter - The Driver Era lance le 4e et dernier jour de Rock Werchter

Dans l'après-midi est attendu le phénomène néerlandais MEROL au Klub C. Elle sera précédée des puissantes guitares d'Amenra in The Barn. Ensuite, les festivaliers applaudiront Dermot Kennedy, Portland et The Lumineers. La soirée sera tout aussi prometteuse avec notamment au programme Lil Nas X, Christine and the Queens, Rosalía et Queens of the Stone Age. Il reviendra à Arctic Monkeys de clôturer cette édition de Rock Werchter. (Belga)