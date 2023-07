Tour d'Autriche - Pascal Ackermann s'adjuge la première étape au sprint

L'Autrichien Felix Ritzinger (Felbermayr-Simplon Wels), le Slovène Ziga Horvat (Hrinkow Advarics) et l'Australien Stinus Bjerring Kaempe (WSA KTM Graz p/b Leomo) ont été les trois animateurs du jour. Leur aventure a pris fin à 25 km de l'arrivée. Le peloton restait groupé sur l'Alberschwende (11,6 km à 2,5%), dont le sommet se trouvait à 13 km de la ligne. C'est donc un sprint massif qui concluait cette première étape. Ackermann se montrait le plus rapide devant Narvaez et Heiduk. L'Allemand, 29 ans, décroche le 40e succès de sa carrière, son deuxième de la saison. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) prenait la quatrième place, Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) se classait septième. Lundi, la 2e étape reliera St. Anton am Arlberg à Innsbruck (158,8 km). L'épreuve s'achèvera le 6 juillet après 5 étapes. Le Tour d'Autriche effectue son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du covid-19 puis de soucis financiers et logistiques. (Belga)