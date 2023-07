Tour de France - La 2e étape, la plus longue en 2023, s'est élancée vers Saint-Sébastien

La plus longue étape de la Grande Boucle 2023 propose pas moins de cinq ascensions: le col d'Udana (3e cat., 4,5 km à 5,1 %) au km 81,5; la côte d'Astiria (4e cat. 2,7 km à 5,3%) au km 87,6; la côte d'Alkiza (4,2 km à 5,7%) au km 140,9; la côte de Gurutze (2,6 km à 4,7%) au km 174,2 et surtout le Jaizkibel (2e cat. 8,1 km à 5,3%) dont le sommet est situé au km 192,4, à 16,5 km de la ligne d'arrivée. Le Jaizkibel sera aussi le cadre des premiers Points Bonus (avec 8, 5 et 2 secondes de bonification offertes aux trois premiers au sommet). On retrouvera d'autres Points Bonus dans les 5e, 12e, 14e et 17e étapes. Le sprint intermédiaire pour le maillot vert est situé à Legutio au km 40,6. Simon Yates est porteur du maillot vert du classement par points (Adam Yates en est le leader). L'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) est revêtu du maillot à pois du meilleur grimpeur. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) arbore le maillot blanc du meilleur jeune (moins de 25 ans). Jumbo-Visma est en tête du classement par équipes. Il n'y a plus que 174 coureurs dans le peloton après les abandons de deux leaders d'équipe: l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), victimes d'une chute samedi. (Belga)