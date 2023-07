Tour de France - "Un truc de fou", se réjouit le vainqueur du jour Victor Lafay

"Quand j'ai fait mon effort, je ne réfléchissais pas à gagner, je réfléchissais juste à faire mon effort au maximum", a raconté Lafay, qui a devancé Wout van Aert et Tadej Pogacar. "Je voyais la ligne, je regardais le compteur, je voyais 500 mètres, 400 mètres... Je voyais les watts qui baissaient un peu. J'ai remonté une dent. J'y ai cru jusqu'au bout, c'est un truc de fou. Hier, j'étais un peu frustré à l'arrivée. Je voulais concrétiser dans la 2e étape, c'est un truc de malade." Lafay figurait dans le groupe des favoris après l'ascension du Jaizkibel, à 16,5 km de l'arrivée. "J'étais un peu limite, je me suis accroché", a-t-il confié. "Je me suis dit que j'allais avoir un plan dans le final, ce que je n'ai pas forcément d'habitude. Je me suis dit que ça allait sûrement attaquer dans la petite bosse à la fin, alors j'ai laissé faire. Je me suis dit soit j'attaque au kilomètre, soit dans la descente. Je restais derrière et j'ai vu que ça ralentissait, alors je suis passé, je me suis mis en position aéro et me suis dit de ne plus calculer." Lafay avait réussi à accompagner Pogacar et Jonas Vingegaard samedi durant la 1re étape. "Hier, j'ai été victime du marquage et aujourd'hui j'en ai profité un peu", a résumé le Français. "J'ai vu que les Jumbo avaient beaucoup travaillé dans le final. Pour ça, je me suis dit que le coup du kilomètre était une bonne idée. Van Aert n'allait pas rouler de lui-même, j'ai joué là-dessus et ça m'a fait gagner." (Belga)