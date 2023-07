Tour de France - Vingegaard heureux de sa forme et déçu que Van Aert n'a pas gagné

"J'ai perdu moins de secondes sur Tadej Pogacar que j'aurais pu en perdre, donc c'est une bonne chose", a résumé Vingegaard. "Dans le pire des cas, il aurait pris 18 secondes et moi aucune, et nous finissons avec 12 secondes pour lui et 5 pour moi." Au classement général, le Danois pointe au 6e rang, à 17 secondes du Britannique Adam Yates et à 11 secondes de son rival Pogacar. Dans le final, les Jumbo-Visma encore présents dans le groupe de tête n'ont pas réussi à boucher le trou sur le Français Victor Lafay, parti sous la flamme rouge. "Nous avons des objectifs différents", a répondu Vingegaard lorsqu'on lui a demandé s'il n'aurait pas dû en faire plus pour Van Aert dans les derniers kilomètres. "Je pense que je l'aidais déjà en ne continuant pas avec Pogacar", après la montée du Jaizkibel. "Pour moi, l'accent est surtout mis sur le classement général et tout le monde chez nous est très déçu, comme moi, que nous n'avons pas gagné l'étape avec Wout." (Belga)