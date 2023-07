Tour d'Italie féminin - Lorena Wiebes gagne la 3e étape, Annemiek van Vleuten reste en rose

Parties à 50 km de l'arrivée, les Italiennes Giorgia Vettorello (Bepink), Asia Zontone (Isolmant-Premac-Vittoria) et Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) ont compté 1:30 d'avance sur le peloton avant d'être rejointes à 10 km de la ligne. Une cassure s'opérait dans le peloton dans le final technique et c'est un petit groupe qui se jouait la victoire au sprint. Lorena Wiebes ne laissait aucune chance à la concurrence pour s'offrir, à 24 ans, la 67e victoire de sa carrière, la 8e de la saison. Victorieuse en solitaire de la 2e étape, samedi, Annemiek van Vleuten reste en tête du général avec 49 secondes d'avance sur la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) et 51 sur la Française Juliette Labous (dsm-firmenich). La première étape (prologue) avait été annulée en raison des conditions météorologiques. Lundi, la 4e étape se disputera entre Fidenza et Borgo Val di Toro avec trois ascensions de troisième catégorie en cours de route. Le Tour d'Italie féminin s'achèvera le 9 juillet à Olbia. Van Vleuten avait remporté la dernière édition. (Belga)