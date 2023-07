Un trentenaire perd la vie à la suite d'un accident à Charleroi

L'accident au carrefour formé par les rues du Roton et Pige-au-Croly a eu lieu à 00h23. Pour une raison encore indéterminée et qui fera l'objet d'une enquête, deux véhicules sont entrés en collision. L'un des conducteurs impliqués, un père de famille âgé de 33 ans, a perdu la vie sur place. "Un médecin légiste a été désigné", a précisé David Quinaux, porte-parole de la zone de police de Charleroi. Les pompiers carolos sont également intervenus sur place pour désincarcérer la victime de son véhicule. "On ne sait pour quelle raison, mais une des voitures a décollé pour se retourner et se retrouver toiture contre toiture sur d'autres véhicules en stationnement. Apparemment, sept véhicules auraient été endommagés", a précisé la zone de secours Hainaut-Est dimanche matin. (Belga)