Adolescent tué par un policier à Nanterre - France: Macron auprès de policiers parisiens après plusieurs nuits d'émeutes

Le président s'est rendu avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la caserne Bessières, dans le XVIIe arrondissement de la capitale, qui accueille les effectifs de la BAC (Brigade anti-criminalité) de nuit et de compagnies départementales d'intervention. Ce déplacement n'avait pas été annoncé par la présidence. Le chef de l'Etat a échangé avec des membres des forces de police, de la gendarmerie, des CRS, des membres de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), des pompiers, selon son entourage. "Il a tenu à être présent à leur côté" pour "les remercier de leur mobilisation ces derniers jours et les assurer de son soutien", a-t-on ajouté de même source. C'est sa première sortie sur le terrain depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi dernier à Nanterre par un policier après avoir refusé d'obtempérer à un contrôle, et les violences urbaines qui ont suivi pendant plusieurs nuits. Emmanuel Macron a dû reporter sine die une visite d'Etat en Allemagne, où il aurait dû se trouver ce lundi. La nuit dernière a été marquée par un calme relatif et l'exécutif espère confirmer ce retour au calme. (Belga)