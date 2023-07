Adolescent tué par un policier à Nanterre - Macron demande le maintien d'une présence policière "massive" sur le terrain

"Le président de la République souhaite que l'exécutif maintienne un haut niveau d'engagement et de pression sur le terrain, avec une présence massive, pour conforter le retour au calme et à l'ordre", relève-t-on de même source. Le ministre de l'Intérieur a estimé lundi, à l'issue d'une nuit où aucun incident majeur n'a été signalé, que "l'ordre" était "en train d'être rétabli", "grâce à une fermeté qui a été affichée". Gérald Darmanin a reconduit dimanche soir un dispositif de 45.000 policiers et gendarmes sur tout le territoire pour faire face aux émeutes déclenchées par la mort du jeune Nahel, tué par un policier, lors d'un contrôle routier mardi à Nanterre. Lors d'une réunion dimanche soir à l'Elysée avec la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne et sept ministres, Emmanuel Macron a demandé de "continuer à tout faire pour rétablir l'ordre et garantir le retour au calme". (Belga)