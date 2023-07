Adolescent tué par un policier à Nanterre - Neuf jeunes garçons suspectés de vouloir attaquer un commissariat à Anderlecht

Les neuf jeunes ont été appréhendés vers minuit à la station de métro Jacques Brel, à une centaine de mètres du bureau de police de la rue Démosthène à Anderlecht. Le groupe était en possession de cocktails molotov, de produits accélérateurs d'incendie, d'armes et de cagoules. Le plus jeune membre de la bande de suspects a 12 ans et le plus âgé vient d'avoir 18 ans. Selon la police, il est évident qu'ils étaient en route vers le commissariat de police pour l'attaquer. Des appels avaient été émis sur les réseaux sociaux pour se rassembler à la station de métro Jacques Brel et y protester après la mort d'un jeune de 17 ans en France, abattu par le tir d'un policier. Les neufs suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Depuis la mort de cet adolescent, la France est sujette à une vague d'émeutes qui se réverbère aussi en Belgique. En fin de semaine passée, des appels aux rassemblements et à la confrontation avec la police ont aussi été constaté sur les réseaux sociaux à Bruxelles. Jeudi, de petits incidents sont survenus dans la capitale belge où la police a intercepté 64 personnes. Vendredi et samedi, il y a encore eu respectivement 101 et 35 jeunes gens placés en détention préventive. (Belga)