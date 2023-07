AG et BNP Paribas Fortis officiellement nouveaux actionnaires de Touring

L'opération avait été annoncée en novembre. Les conditions ont été finalisées le 1er juillet. Touring - principalement connu pour ses services de dépannage et d'assistance voyage - avait jusqu'à peu la forme d'une ASBL, ce qui constituait une exception dans le secteur. Son concurrent VAB appartient ainsi à KBC. La transition vers l'électrique et les véhicules connectés entraîne une évolution de l'offre des services d'assistance qui nécessite des investissements. "Le partenariat offre à toutes les parties concernées de nouvelles opportunités de croissance en matière de mobilité et de voyages, des domaines dans lesquels les besoins en assistance des clients évoluent constamment", souligne ainsi Heidi Delobelle, CEO d'AG, dans un communiqué de l'assureur. La transaction concerne les activités opérationnelles de Touring, qui poursuivront leur route sous le même nom. Chaque année, l'organisation réalise 680.000 interventions de dépannage, traite 145.000 appels téléphoniques de Belges en détresse à l'étranger, effectue 35.000 interventions techniques ou médicales à l'étranger. Au total, plus de 2 millions de Belges peuvent faire appel au service d'assistance. L'ASBL Touring Club Royal de Belgique, "porte-voix et de représentant indépendant de l'usager de la route au sens large", n'est pas concernée par l'accord de cession. (Belga)