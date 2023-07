Agression d'un maire en France: début des rassemblements de soutien devant les mairies

"Depuis mardi, les nuits ont été difficiles pour les habitants (...) Les violences qui se sont succédé sont inacceptables", a déclaré le maire de Nanterre, Patrick Jarry (DVG) devant une centaine d'habitants et d'employés de la mairie. "Le temps est à l'apaisement", a insisté l'édile, soulignant qu'il fallait "rester sur cet appel de la famille de Nahel, de sa grand-mère", qu'il "remercie profondément". Après cinq nuit de heurts entre jeunes et forces de l'ordre, de destructions de voitures ou de bâtiments publics et de pillages de commerces sur tout le territoire, la grand-mère de Nahel a lancé dimanche un appel au calme aux émeutiers. "Nous ne perdons pas de vue le point de départ de cette situation, cette exigence de justice qui continue d'exister", a poursuivi le maire de Nanterre devant la presse. "Nous continuerons d'agir au quotidien pour que dans nos villes, dans nos quartiers, les habitants puissent bénéficier des services publics dont ils ont besoin (...) Nous continuerons d'agir pour plus de justice sociale", a-t-il martelé. A Saint-Denis, une trentaine d'élus (maires, députés, le président du département, Stéphane Troussel, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse) et près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie, a constaté une journaliste de l'AFP. Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, avait appelé dimanche à une "mobilisation civique" devant toutes les mairies du pays pour dénoncer les violences contre les élus et le "retour à l'ordre républicain". (Belga)