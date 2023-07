BNXT League - Mons engage le meneur américain Conley Garrison

Garrison, 24 ans, débarque en provenance du club allemand de Bochum, pensionnaire de deuxième division. Le meneur, passé par les universités de Dury et Furman aux États-Unis, y a compilé 13,7 points, 4,7 rebonds, 4,5 assists et 1,8 interception de moyenne. L'Américain est le troisième renfort des Montois pour la saison prochaine après l'Islandais Styrmir Thrastarson et Leander Dedroog. Les Hennuyers ont également prolongé leur entraîneur Vedran Bosnic jusqu'en 2026. La saison dernière, Mons avait été éliminé au troisième tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League et n'avait pas participé aux playoffs nationaux. (Belga)