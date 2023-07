Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé de peu dans le rouge

Solvay (101,85) cédait également 0,44% tandis que Galapagos (37,70) gagnait 0,88%, Aperam (29,62) se distinguant par un rebond de 3,64% après sa chute de vendredi. Aedifica (60,10) et WDP (25,50) remontaient de 2,39 et 1,51% en compagnie de AB InBev (52,48) et KBC (64,54) qui s'appréciaient de 1,25 et 0,97%, Ageas (37,12) se contentant d'un mieux de 0,03%. Proximus (6,90) ne gagnait plus que 1,06%, Elia (115,60) et D'Ieteren (161,10) cédant 0,60 et 0,49%. GIMV (42,10) reculait par ailleurs de 3,5% pour un gain de 2,5% compte tenu de son détachement de coupon, DEME (125,20) progressant de 0,1% pour une hausse de 1,3% compte tenu du coupon. La BNB (624,00) et Atenor (27,10) regagnaient finalement 5,4 et 3,4%, Cenergy (6,19) progressant de 3,5% tandis que Euronav (14,21) et Agfa-Gevaert (2,315) étaient positives de 2,2 et 2,9%, Xior (26,50) et Iep Invest (5,25) abandonnant 2,7 et 2,8% tandis que Unifiedpost (3,37) chutait de 3,6% après un bond de 6,8% à l'ouverture. Onward Medical (5,18) reculait de 4,1%, MDxHealth (0,298) et Sequana Medical (3,13) de 3,5 et 4% alors que Oxurion (0,0019) regagnait 5,5%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0910 USD, contre 1,0885 dans la matinée et 1,0915 vendredi. Le lingot se négociait autour de 56.770 euros, en progrès de 370 euros. (Belga)