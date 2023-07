Bourse de Bruxelles - Le nouveau semestre démarre sur une note prudemment positive

Proximus (6,98) et Aperam (29,34) étaient en tête avec des rebonds de 2,3 et 2,6% devant AB InBev (52,70) et KBC (64,74), positives de 1,7 et 1,3%, Aedifica (59,40) et Sofina (191,60) remontant de 1,2 et 1%. Les deux baisse revenaient à D'Ieteren (161,30) et UCB (80,54), négatives de 0,4 et 0,8% alors que Solvay (102,45) et arGEN-X (355,90) s'appréciaient de 0,1% et Galapagos (37,74) de 1%. GIMV (41,85) reculait par ailleurs de 4,1% pour un gain de 1,9% compte tenu de son détachement de coupon, DEME (124,20) reculant de même de 0,6% pour une hausse de 0,5%. Atenor (26,90) regagnait 2,7%, Exmar (10,84) et Agfa-Gevaert (2,28) s'appréciant de 1,3% comme Colruyt (34,60) et Ahold Delhaize (31,67) tandis que Unifiedpost (3,425) perdait 2% après un rebond de 6,8% à l'ouverture. MDxHealth (0,296) et Sequana Medical (3,16) chutaient enfin de 4,2 et 3,1% à l'inverse de Biocartis (0,374) et Fagron (15,66) qui étaient en hausse de 3 et 1,5%, Oxurion (0,0019) regagnant 5,5%. L'euro s'inscrivait à 1,0885 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0915 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.495 euros, en progrès de 95 euros. (Belga)