Bruxelles: un été artistique sur le toit du Bozar transformé en terrasse

Le toit du palais "se transformera en une place publique animée", promet Bozar. Le nouveau concept est "le symbole d'un nouveau vent qui souffle sur Bozar", assure Christophe Slagmuylder, directeur de l'institution. La mise à disposition de la terrasse sur le toit démontre que Bozar "est une maison vivante pour les arts, avec non seulement un projet artistique mais aussi social qui s'inscrit fermement dans le tissu urbain", ajoute celui-ci. "Un premier pas vers là où nous voulons encore aller davantage à l'avenir". Durant la première période du 5 au 21 juillet, la décoration de la terrasse est aux mains du collectif bruxellois Every Island. Grâce à son installation 'Scaffolded Skies', le public peut profiter de coins à l'ombre, brumisateurs et chaises longues pour "se sentir en vacances en Belgique", annonce Bozar sur son site internet. Dans la seconde partie de l'été, le "rooftop" sera une "place publique effervescente" avec au menu des concerts, conférences ou films. Ce programme artistique sera payant mais l'entrée à la terrasse du 5 juillet au 17 septembre sera gratuite. Du 13 au 19 septembre, le programme officiel de la saison sera lancé avec la semaine d'ouverture, marquée par cinq jours d'évènements artistiques dans le palais. La terrasse sur le toit sera accessible pour une soirée, une journée familiale le dimanche et des projections de films. (Belga)