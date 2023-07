Bundesliga - L'international allemand Felix Nmecha quitte Wolfsburg pour Dortmund

Ces derniers jours, les fans de Dortmund avaient remis en question le transfert en raison de certaines publications sur les médias sociaux que Nmecha avait partagées. Les supporters avaient qualifié ces messages d'homophobes et d'anti-queer. Le directeur général Hans-Joachim Watzke et le président Reinhold Lunow ont déclaré sur le site qu'ils avaient eu des "discussions intensives" avec Nmecha au sujet de ses croyances et de ses valeurs. "Il nous a convaincus qu'il n'avait pas d'idées transphobes ou homophobes", ont-ils ajouté. Felix Nmecha, est le frère de l'ancien attaquant d'Anderlecht Lukas Nmecha, a fait ses débuts en équipe nationale en mars, lors du match amical perdu contre les Diables Rouges (2-3). À Wolfsburg, il a disputé 32 matches la saison dernière, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Nmecha et Wolfsburg ont terminé à la huitième place du classement final de la Bundesliga. Selon plusieurs médias allemands, le montant du transfert s'élèverait à 30 millions d'euros. (Belga)