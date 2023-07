Challenger de Milan - Gauthier Onclin au 2e tour

Éliminé au deuxième tour des qualifications de Wimbledon la semaine dernière, Onclin, 216e mondial, a batu l'Italien Edoardo Lavagno, 230e mondial et bénéficiaire d'une invitation, en trois sets 1-6, 6-3, 6-4 et 2h15 de jeu. Au deuxième tour, Onclin affrontera un autre Italien, Alessandro Giannessi (ATP 241), tombeur 6-3, 3-6, 6-1 de son compatriote Francesco Maestrelli, 149e mondial et tête de série N.7. Onclin est le seul Belge engagé en Italie. (Belga)