Classement WTA - Elise Mertens 28e pour aborder Wimbledon, Iga Swiatek toujours N.1

Maryna Zanevska a repris la place de N.2 belge. La native d'Odessa a gagné quatre rangs et occupe le 88e. Elle aussi joue ce lundi. Après ses échecs au premier tour en 2017 et 2022, elle espère mieux faire pour sa troisième participation. Elle jouera le premier match sur le court 5 contre la très expérimentée Tchèque Barbora Strycova qui revient pour la première fois à Wimbledon depuis sa demi-finale en 2019. Âgée de 37 ans, la lauréate du double dames en 2019, dispute ses 17e "Championships". Elle pointe au 623e rang mondial. Trois autres Belges sont aussi présentes dans le tableau final: Ysaline Bonaventure est 91e (-1), Yanina Wickmayer 112e (-1) et Greet Minnen 123e (-2). Aucun changement n'est intervenu dans le top 9 mondial. La Polonaise Iga Swiatek, N.1 pour la 65e semaine consécutive, devance la Bélarusse Aryna Sabalenka et le Kazakhe Elena Rybakina. Finaliste à Eastbourne, la Russe Daria Kasatkina gagne une place et retrouve le top 10 (10e). L'ancienne protégée de Philippe Dehaes a été 8e en octobre dernier. La lauréate à Eastbourne l'Américaine Madison Keys réalise une bonne opération. Elle se retrouve 18e, après un gain de 7 places. La Tchèque Katerina Siniakova est récompensée de sa victoire à Bad Homburg par une progression de vingt places. Elle pointe au 32e rang. L'Italienne Lucia Bronzetti, battue en finale par Siniakova, pointe au 47e rang (+18). (Belga)