Coronavirus - L'écrivain Mario Vargas Llosa de nouveau hospitalisé pour Covid-19

"Compte tenu de l'intérêt des médias pour l'état de santé de notre père, nous annonçons qu'il est hospitalisé depuis samedi après avoir été diagnostiqué" positif "au Covid-19", ont déclaré ses enfants, Álvaro, Gonzalo et Morgana, dans un communiqué. "Il est soigné par d'excellents professionnels et accompagné par sa famille", ont-ils ajouté, en demandant "aux médias de respecter son intimité". Le communiqué ne précise pas dans quel hôpital ni dans quelle ville est hospitalisé l'auteur péruvien, naturalisé espagnol en 1993, et qui réside habituellement à Madrid. Sa première hospitalisation pour Covid-19, en avril 2022, avait eu lieu dans la capitale espagnole. Né le 28 mars 1936 à Arequipa, au sud du Pérou, dans une famille de la classe moyenne, Vargas Llosa a été l'un des grands protagonistes du "boom" littéraire latino-américain dans les années 1960 et 1970, avec le Colombien Gabriel García Márquez et l'Argentin Julio Cortázar. Admiré pour sa description des réalités sociales, Mario Vargas Llosa, l'auteur de chefs-d'œuvre comme "La ville et les chiens", "Conversation dans la cathédrale" et "La fête au bouc", est en revanche critiqué par les milieux intellectuels sud-américains pour ses positions conservatrices. Traduit en une trentaine de langues, cet auteur francophile, qui a vécu plusieurs années à Paris dans sa jeunesse, a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2016. Il a été élu à l'Académie française en 2021. (Belga)