Des soins urgents et des repas seront prodigués aux résidents de Triamant à Saint-Trond

"Pour l'instant, les soins de base sont assurés quotidiennement par des services de soins externes", a déclaré le bourgmestre, Ingrid Kempeneers, à l'issue de la réunion de crise. "Les autorités locales concentrent d'abord leurs efforts sur la mise en place d'une équipe pour les soins infirmiers urgents et une permanence de nuit. Depuis vendredi soir, ces infirmiers et soignants travaillent sur le site. En garantissant la sécurité et les soins des résidents, nous assumons notre responsabilité", a-t-elle poursuivi. À partir de mardi, Zorgbedrijf livrera à titre provisoire trois repas par jour aux pensionnaires. "Il s'agit de deux casse-croûte et d'un repas de midi", a ajouté l'échevin des Affaires sociales et président de Zorgbedrijf, Pascy Monette (Open VLD) selon qui une solution définitive est toujours recherchée. L'Agence flamande de Soins et de Santé a confirmé que les habitations de Triamant n'étaient pas reconnues comme résidences-services. Ils rentrent donc dans la catégorie des logements locatifs privés ordinaires soumis à une réglementation spécifique. "Il y a beaucoup de gens qui vivent là sans avoir souscrit à une résidence-services", a affirmé Ingrid Kempeneers. "N'importe qui peut acheter un forfait de soins auprès de prestataires externes. Ils se trouvent sur un site mixte avec le centre de soins résidentiels d'Orelia. Ils ont opté pour un forfait de soins séparé qui ne peut plus être fourni". Au total, 50 résidents ne reçoivent plus rien de Triamant. (Belga)