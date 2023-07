Hambourg rejoint Anvers et Rotterdam dans la lutte contre le trafic de drogue

"Nous avons vu ces dernières années qu'une partie du trafic se détournait d'Anvers et Rotterdam vers Hambourg. Il est donc crucial que nous entamions une coopération rapidement avec nos deux voisins", a expliqué M. Tschentscher. Une attitude saluée par le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, pour qui, dès lors que les trois grands ports d'Europe du nord se placent sur la même ligne, il sera plus difficile aux trafiquants de passer par le maillon faible. "Contrôler plus créé un désavantage concurrentiel en raison des coûts d'investissement. C'est pour cela que Hambourg doit nous rejoindre", a-t-il ajouté. Le bourgmestre d'Anvers veut également s'attaquer aux pays d'où provient la cocaïne vendue en Europe. Avec ses collègues allemand et néerlandais, il entend mener un travail de lobby pour un durcissement des règles ISPS (International Ship & Port Facility Code ou Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires), comme ce fut le cas après les attentats du 11 septembre 2001. Il estime que des contrôles doivent être menés dans ces pays sous peine d'une interdiction d'accès aux trois ports. (Belga)