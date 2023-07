Hausse des faillites en Wallonie, nombre record en Flandre au premier semestre

En juin, 670 entreprises ont été déclarées en faillite en Flandre. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré pour un mois de juin, note GraydonCreditsafe. Selon la société d'information commerciale, cela porte le nombre de faillites à 3.365 après six mois, soit plus de 250 de plus qu'au cours de la même période de l'année record 2013. En Wallonie, 1.389 entreprises ont été déclarées en faillite, soit 234 de plus qu'un an plus tôt, mais un nombre moins important que les 1.853 de 2014. À Bruxelles, le nombre de faillites a fortement diminué (761), mais selon GraydonCreditsafe, cela est principalement dû à un changement de politique, à la suite duquel de nombreuses entreprises sont portées devant les tribunaux pour être dissoutes (au lieu d'être mises en faillite). Fait marquant: près de la moitié des faillites (41,93%) concernent des entreprises de moins de 5 ans. Dans plusieurs secteurs, les faillites atteignent des niveaux record. Cela vaut non seulement pour le secteur le plus touché, la construction (1.135 faillites au premier semestre), mais aussi pour les transports (343) et les garages (193 faillites). L'ensemble des faillites a mis en péril plus de 11.000 emplois en Belgique au cours du premier semestre. Le cas le plus important a été celui de Makro en janvier, avec 1.826 emplois, selon les tableaux de GraydonCreditsafe. (Belga)