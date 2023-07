Israël: des opposants à la réforme judiciaire bloquent le port de Haïfa

D'importants embouteillages s'étaient constitués lundi matin aux abords du plus grand port du pays. D'autres mouvements de protestation sont attendus dans la journée, notamment un cortège devant rejoindre l'aéroport de Tel Aviv. Les autorités aéroportuaires et la police ont limité le nombre de participants à 5.000 personnes, mais les organisateurs ont invité un maximum de gens à les rejoindre. Depuis janvier, les manifestants protestent contre la réforme du gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, qui vise selon ses partisans à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Les détracteurs de la réforme estiment au contraire qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive illibérale ou autoritaire. (Belga)