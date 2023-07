Jupiler Pro League - Bart Verbruggen quitte Anderlecht pour Brighton et la Premier League

Verbruggen, 20 ans, a été la révélation du Sporting la saison dernière malgré la 11e place en championnat. Doublure d'Hendrik Van Crombrugge depuis son arrivée de NAC Breda en août 2020 avec seulement sept matches joués en deux saisons et demie, le Néerlandais a été intronisé titulaire lors de l'arrivée de l'entraîneur danois Brian Riemer en décembre dernier. Sur la deuxième partie de saison, Verbruggen a joué 17 rencontres de championnat, encaissant 21 buts et gardant huit fois le zéro, et six matches de Conference League, étant le héros de la séance de tirs au but lors du match retour des barrages contre Ludogorets. Des prestations qui lui avaient valu d'être appelé par Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, lors de la fenêtre internationale de mars. Malgré une saison terminée en avril, Verbruggen a poursuivi sur sa lancée lors de l'Euro espoirs mais n'a pas pu éviter l'élimination des Pays-Bas au premier tour dans le groupe de la Belgique. (Belga)