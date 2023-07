Jupiler Pro League - Kristoffer Olsson rejoint définitivement le FC Midtjylland

Le milieu de terrain international suédois était arrivé à Anderlecht lors de l'été 2021 en provenance du club russe de Krasnodar. Il avait alors signé un contrat de quatre ans. Après avoir passé deux ans et 48 matches en mauve, Olsson était prêté l'année dernière au FC Midtjylland, au Danemark, qui l'a désormais acquis définitivement. Cette saison, il a inscrit cinq buts et donné sept assists en 32 matchs avec les Loups danois. Formé à Norrköping, Olsson a rejoint Arsenal en 2011, à l'âge de 16 ans. Il a ensuite évolué au FC Midtjylland entre 2014 et 2017, remportant le titre en 2015. En janvier 2017, il signait à l'AIK Solna, avec qui il devenait champion de Suède en 2018. Le milieu de terrain quittait la Suède pour Krasnodar, en Russie, en janvier 2019, avant d'arriver à Anderlecht. (Belga)