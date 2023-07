Jupiler Pro League - Le verdict dans le procès de Michel Maus est reporté en septembre

Le dossier concerne le transfert de Yassine Ben Hamed, 20 ans, de Lille à l'Antwerp, en décembre 2021. Selon le parquet fédéral, Tribe a agi à la fois pour l'Antwerp et pour le joueur lors des négociations, ce qui constitue une infraction. Un rapport de scouting aurait également été commandé à VV Consulting - une autre société de courtage appartenant à Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président de l'AS Monaco - pour un montant de 95 000 euros. Seulement, il n'y aurait pas eu de rapport en échange du paiement. Tribe Association risque 35 000 euros pour le conflit d'intérêts, et comme VV Consulting, elle pourrait devoir payer une amende de 31 666 euros pour le rapport de scouting manquant. Tribe et VV Consulting contestent l'infraction. L'Antwerp et Yassine Ben Hamed n'ont rien à se reprocher. Dans sa décision provisoire de lundi, le comité disciplinaire a relevé que le parquet fédéral n'avait présenté qu'un certain nombre d'infractions possibles lors de l'audience, ce qui signifie que la défense n'a pas pu faire son travail dans toute son ampleur. En outre, toutes les parties doivent encore ajouter des documents au dossier afin de démêler les points litigieux. Dans ces conditions, l'affaire a été reportée de deux mois. Le 5 septembre, le Conseil se réunira à nouveau pour examiner le dossier, en principe pour la dernière fois. (Belga)