Jupiler Pro League - OH Louvain s'offre les services de l' international israélien Raz Shlomo

Ce sera la première aventure à l'étranger pour l'Israélien, qui avait effectué ses débuts professionnels à l'Hapoel Tel Aviv. Marc Brys, entraineur de Louvain, est très satisfait du renfort défensif. "Raz Shlomo est un jeune défenseur qui a déjà de l'expérience, même au niveau international. Il présente des qualités de leader et il nous donne plus d'options dans l'axe central." a-t-il expliqué. Shlomo avait fêté en septembre dernier sa première sélection avec l'équipe nationale israélienne. Il en compte désormais 8. L'OHL avait terminé la défunte saison à la 10e place. Shlomo est la troisième recrue estivale pour les Louvanistes après le défenseur Alexandro Calut (Standard) et le milieu Ezechiel Banzuzi (NAC Breda). (Belga)