La Force aérienne se présente au grand public cet été lors d'une exposition à Coxyde

Elle s'est ouverte lundi, mais l'inauguration officielle aura lieu jeudi matin, a indiqué la Défense dans un communiqué Cette quatrième édition de la "Summer Pop-up Expo" permet notamment aux visiteurs de retrouver un appareil légendaire, l'hélicoptère Sea King, dont cinq exemplaires ont assuré durant 42 ans, jusqu'à leur retrait en octobre 2021, des missions de recherche et de sauvetage (SAR), sauvant plus de 1.500 personnes. Mais le public pourra également s'asseoir dans le cockpit d'un avion de combat F-16 et découvrir comment la Force aérienne utilisera les derniers progrès technologiques et la réalité augmentée. Tous les jours, dans la matinée, des guides sont disponibles pour une visite guidée prévue à 09h45 et 10h45. L'après-midi, les visiteurs sont libres de parcourir l'exposition. "Nous misons sur 8.000 à 10.000 visiteurs", a précisé un des responsables de l'exposition, le lieutenant-colonel Bart De Swaef, à l'agence Belga. Mercredi, la base organisera une journée portes ouvertes, de 1300 à 19h00, avec des démonstrations en vol. Au programme notamment, le F-16 du commandant aviateur Steven De Vries, dit "Vrieske", la patrouille acrobatique des Red Devils, qui vole à bord de quatre Siai Marchetti SF260M, et l'hélicoptère Agusta A109. Sans oublier l'hélicoptère NH90 dans sa version navale (NFH), qui assure les missions de recherche et de sauvetage ("Search and Rescue", SAR), principalement en mer au départ de Coxyde - et à terme d'Ostende. L'entrée est gratuite. L'inscription est toutefois obligatoire sur le site internet de l'évènement. (Belga)