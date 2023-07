La FSMA met en garde contre les activités de prêteurs non agréés proposant de faux crédits

La FSMA a identifié 47 nouveaux prêteurs frauduleux. Les consommateurs entrent de différentes manières en contact avec ces fournisseurs de crédits: ils sont par exemple approchés de façon non sollicitée par courriel ou au travers des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, ?), ou trouvent des publicités sur internet. "La situation économique actuelle pousse des consommateurs à chercher des crédits pour compléter leur budget et c'est ainsi qu'ils entrent en contact avec ces acteurs douteux", explique la FSMA. Il s'agit en réalité, insiste l'Autorité des services et marchés financiers, de faux crédits destinés à dérober de l'argent aux consommateurs. Les arnaqueurs qui les proposent se font passer pour des prêteurs agréés ou des intermédiaires de crédit enregistrés. Ils n'hésitent parfois pas à utiliser le nom ou le logo d'établissements de crédit réputés. La FSMA déconseille absolument de donner suite à ces propositions de crédit aux conditions très alléchantes. Elle appelle ainsi les consommateurs à la vigilance et à la prudence. (Belga)