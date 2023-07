Le handicap aura à nouveau son festival du film à Namur, en novembre

Pas moins de 47 films ont été retenus, soit 36 courts métrages et 11 longs. La Belgique sera bien représentée avec six films, 19 pays faisant partie de la sélection qui sera dévoilée mi-octobre et promet une programmation inégalée de 1.300 minutes. Le festival est le seul à traiter du handicap en Belgique francophone et s'est taillé une belle réputation à l'échelle internationale. Son jury comptera notamment Philippe Croizon parmi ses membres. Amputé des quatre membres à la suite d'une électrocution en 1994, ce sportif s'est fait connaître du grand public au travers de divers exploits. Il a notamment relié les cinq continents à la nage et a participé au Dakar. Il profitera de sa venue pour donner une conférence inspirante intitulée "Tout est possible". Celles et ceux qui le souhaitent peuvent encore participer jusqu'au 31 juillet au concours "Fais ton court !", dédié aux courts métrages de maximum deux minutes. Les meilleurs films seront récompensés par trois prix et présentés lors du festival. Amateurs bienvenus ! Le festival s'exportera également dans de nombreuses villes du pays, à Bruxelles et en Wallonie, entre le 16 et 20 octobre. Plus d'informations sur www.teff.be. (Belga)