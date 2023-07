Le Setca et les travailleurs des logements sociaux bruxellois devant le cabinet Ben Hamou

Une dizaine de manifestants se sont installés dès 08h00 devant les bureaux de la secrétaire d'État, installés boulevard du Régent à Bruxelles. Ils réclament une réunion avec Nawal Ben Hamou. "Cela fait plus d'un an qu'on attend des réponses du cabinet, qu'on souhaite un entretien pour faire valoir nos revendications, mais nous n'avons jamais pu être reçus par la secrétaire d'État", a dénoncé Gladys De Paepe, secrétaire permanente du Setca BHV. Le Setca a déposé lundi dernier un préavis de grève à durée indéterminée dans le secteur des logements sociaux bruxellois. Le syndicat dénonce des conditions de travail dégradées et "une concertation sociale bafouée" au sein des 16 SISP bruxelloises. Des actions étaient par ailleurs annoncées. Le cabinet de Nawal Ben Hamou avait confirmé vendredi rester "ouvert au dialogue" avec les travailleurs. (Belga)