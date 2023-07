L'entrée du Panthéon, monument le plus visité d'Italie, est devenue payante

Chaque touriste devra désormais s'acquitter de cinq euros pour visiter ce temple religieux, symbole de la Rome antique. Échappent à la règle les mineurs, les accompagnateurs de groupes scolaires et les habitants de la Ville éternelle pour qui la gratuité est maintenue. Une réduction est également prévue pour les Européens de moins de 25 ans. Le produit des entrées au monument sera partagé entre le ministère de la Culture (70%) et le diocèse de Rome (30%). Les recettes seront essentiellement consacrées à l'entretien et à la restauration du bâtiment. Jusqu'à présent, l'entrée de la quasi-totalité des églises à Rome était gratuite, y compris pour la basilique Saint-Pierre, située dans l'enceinte du Vatican. Mais le ministre de la Culture du gouvernement ultra-conservateur arrivé au pouvoir fin 2022 défend la fin de la gratuité des musées ou sites historiques italiens pour les touristes, en particulier étrangers. "Pour une famille américaine qui dépense 10-20.000 euros pour venir en Italie, payer 20 euros pour un billet de musée est à sa portée", a argumenté Gennaro Sangiuliano quand le musée des Offices de Florence avait annoncé au début de l'année relever ses tarifs. Le Panthéon, érigé au 1er siècle avant J.-C., fut endommagé par plusieurs incendies et entièrement reconstruit sous Hadrien au début du 2e siècle. Coiffé par la plus grande coupole de l'Antiquité, il fut converti en église au 7e siècle par le pape Boniface IV. Il abrite les dépouilles de plusieurs rois d'Italie et du peintre Raphaël. Le panthéon est le monument le plus fréquenté d'Italie avec neuf millions de visiteurs par an, selon le ministère de la Culture. (Belga)